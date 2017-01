Apagada de la llum aquesta tarda en contra de la pujada de preus durant l'onada de fred

El preu del megawatt per hora aquests dies supera amb un 33% el preu estipulat fa un any

Actualitzada 18/01/2017 a les 16:36

El preu de la llum està pujant aquests dies, coincidint amb l'onada de fred, fins a 33 punts per sobre del valor estipulat durant els mateixos dies del passat 2016. A partir del vespre d'aquest dimecres, el preu del megawatt per hora (mwh) superarà els 92 euros, una xifra que tot just fa un any era de 60. Aquesta pujada dels preus coincideix amb l'onada de fred intens que aquests dies està arribant a tot l'Estat Espanyol.Els ciutadans es mostren molestos per aquesta pujada, i ja s'ha creat un missatge que s'envia a través de la missatgeria instantània com WhatsApp per tal de fer una crida general i donar un cop d'atenció a les elèctriques. És per això que s'insta a les persones a apagar la llum durant 20 minuts a partir de 7 de la tarda, «perquè les pèrdues siguin notables», recull el missatge.El preu de la llum d'aquest dimecres, 18 de gener, ha estat més baix entre les 12 de la nit i les 7 del matí, i a partir de les 8 ha començat a pujar. El preu més elevat és a les 9 del vespre, amb 92,60 €/mwh. La mitjana se situa en 78,83 €/mwh. El gràfic següent, de l'OMIE, mostra l'evolució de preus durant aquest dimecres. També es pot consultar a través d'aquest enllaç Però aquest dijous, dia 19, la situació empitjorarà. El preu mitjà serà de 85,79 €/mwh, havent-hi el preu màxim a les 8 del vespre amb 95,11 €/mwh. En aquest cas, els preus més baixos seran des de les 2 de la nit fins a les 6 del matí, pujant de nou a les 7. El gràfic següent mostra les dades que, de nou, també es poden consultar a través d'aquest enllaç seleccionant el dia desitjat.