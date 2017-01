Més de 5.000 persones ja han donat sang des de l'inici de la Marató

L’objectiu per a tota la setmana és arribar a les 10.000 donacions

La quarta jornada de la Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya es va tancar aquest dilluns amb 5.455 donacions. Segons els organitzadors de la iniciativa, les reserves de sang han remuntat lleugerament i dilluns ja se situaven a 7 dies, a 3 de la quantitat ideal. En el cas del grups sanguinis 0 negatiu i A negatiu, els que eren més escassos abans de l’inici de la campanya, ja estan a 4 dies.



De les persones que han donat sang fins ara, un 28% era la primera vegada que ho feia, un percentatge 10 punts superior al que és habitual en les campanyes de donació de sang. El 30% dels donants té entre 45 i 55 anys i un 10% en té menys de 25. La Marató continua als hospitals fins divendres vinent amb l’objectiu d’aconseguir unes 10.000 donacions. Un altre fet destacat és que l’hospital Trueta de Girona ha multiplicat per 10 les donacions. El Clínic, de la seva banda, és el que més donants ha atès.



La Marató de Catalunya és la campanya de donació de sang més gran de l’any. S’organitza tornant de Festes perquè durant aquest període les donacions de sang acostumen a baixar al voltant d’un 25%. Aquesta campanya especial finalitzarà el divendres vinent dia 20. Tot i això, com que la sang caduca i se n’utilitza cada dia, hi ha col·lectes de donació també durant la resta de l’any.