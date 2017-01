Aprovats inicialment 12 nous graus de tres anys a les universitats catalanes

Set de les titulacions són noves i cinc procedeixen d'antics graus de quatre anys

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha aprovat en la seva última reunió la proposta de 12 nous graus de tres anys de diverses universitats catalanes. Dels 12 graus, set són completament nous i cinc procedeixen d'antics graus de quatre anys que s'extingiran. Ara l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) ha d'aprovar definitivament els graus perquè es puguin impartir, alguns d'ells a partir del curs que ve i d'altres més endavant. En la seva reunió, el CIC també va aprovar 33 graus de quatre anys i 240 crèdits, 22 de totalment nous i 11 procedents de graus actuals.



Tots els graus que procedeixen d'altres graus han canviat de nom, excepte el de Conservació i Restauració de Béns Culturals, de la UB, ja que és únic a Catalunya en el seu àmbit.



Dels graus de tres anys, n'hi ha un de la UB, Empresa Internacional, que es farà en anglès però se seguirà impartint en format de quatre anys en català, castellà i anglès. Segons la web 'Unportal', el tercer grau de la UB serà el de Cinematografia, que substituirà el grau de Cinema i Mitjans Audiovisuals.



La UPC incorporarà un grau de nova creació, Disseny, Animació i Art Digital del CITM, que s'afegirà al de Paisatgisme (una adaptació de l'actual Enginyeria Agroambiental i del Paisatge). No obstant, aquest nou grau no s'impartirà el curs que ve i tampoc és segur que ho faci el 2018-19.



La UPF, que ja ofereix dos graus de 180 crèdits (Bioinformatics, uns estudis que coordina i oferta en aliança amb la UB i la UPC, i Global Studies) en suma un tercer: Urban Sciences, que s'impartirà a l'escola adscrita ESCI.



L'Institut Químic de Sarrià (IQS), de la URL, impartirà Màrqueting Internacional en una Economia Digital, mentre que La Salle, també de la URL, es convertirà en el centre amb més estudis de 180 crèdits, ja que n'afegirà tres: Animació i visual effects, Disseny i innovació de negocis digitals i Gestió, disseny i tecnologia del paisatge.



La UVic-UCC afegeix a la seva proposta d'estudis d'Agroecologia, el d'Emprenedoria i Economia Digital, i la UAO reconverteix el grau d'Economia i Gestió de quatre anys de durada en el d'Economia i Negocis Internacionals (en anglès), que en tindrà tres.



Finalment, la UOC, que ja ofereix Disseny i Creació Digital, incorporarà Ciència per a la Salut i el Benestar, també de 180 crèdits.