La CGT manté la convocatòria de vaga del professorat del 18 de gener

El sindicat convoca l'aturada coincidint amb el debat d'esmenes parcials de l'àrea d'educació als pressupostos de la Generalitat

Redacció

Actualitzada 09/01/2017 a les 14:55

La CGT ha decidit mantenir la convocatòria de vaga del professorat del 18 de gener tot i que els altres sindicats no s'hi han sumat i mantenen la jornada de vaga del 9 de febrer. La vaga es produiràcoincidint amb el debat d’esmenes parcials de l’àrea d’educació als pressupostos de la Generalitat per al 2017. Els sindicalistes exposen que la inversió en educació pública per alumne en els pressupostos d’enguany segueix sent molt inferior a la de 2010 i no arriba ni a la meitat del que determina la LEC, cosa que ens situa a la cua de la UE. D’aquesta manera, un dels principals motius de la vaga és exigir que els propers pressupostos comencin a revertir les retallades en educació pública.



Per altra banda, un altre motiu de la vaga es demanar que s’incorporin diverses mesures «bàsiques per a la qualitat de l'educació pública». Aquestes són el retorn a l’horari lectiu anterior a les retallades, el qual suposaria la incorporació de 6.000 docents als centres i una major atenció a l’alumnat; les substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre per tal que es puguin seguir impartint les classes amb normalitat; i cap tancament d’aules a centres públics de reducció de les ràtios per poder oferir una atenció més individualitzada als alumnes.



El sindicat també demana a les famílies que el 18 de gener no portin els seus fills a les escoles i instituts i animen «a les entitats i als col·lectius preocupats per l’Ensenyament públic» a participar en la concentració que es durà a terme davant del Parlament de Catalunya.