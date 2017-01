El Govern aprova la nova Llei de comerç

La norma regula la instal·lació d'àrees de degustació a comerços d’alimentació i prohibeix vendre a domicili o per telèfon sense autorització prèvia

Actualitzada 03/01/2017 a les 19:32

El Govern ha aprovat aquest dimarts el Projecte de Llei de Comerç, Serveis i Fires, que actualitza la normativa catalana de comerç. Entre les novetats, destaca l'ampliació dels horaris comercials, que passen a poder obrir 75 hores setmanals, tres més que en la llei anterior. La nova norma deixa a mans del comerciant els períodes de rebaixes, malgrat que continua recomanant fer-les a l'hivern i a l'estiu. Per primer cop, la nova llei també inclou la possibilitat que els comerços dedicats a la venda de productes d’alimentació puguin instal·lar una àrea de degustació de màxim un 33% de la seva superfície, fixa quatre supòsits per declarar un municipi com a turístic a efectes d’horaris comercials i prohibeix oferir i vendre productes o serveis a domicili o per telèfon si no hi ha autorització expressa. Amb el vistiplau de l’executiu es formalitza el darrer tràmit que dóna pas a la tramitació parlamentària de la norma.