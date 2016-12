El nivell d'estudis de la mare determina l'interès per visitar museus

Els principals motius per no visitar-los són la manca d’interès o de temps i la preferència per altres alternatives d’oci

Actualitzada 23/12/2016 a les 19:36

El 60% dels catalans majors de 14 anys no va visitar cap exposició el 2015. El 25% dels catalans va visitar com a mínim un museu. El 15% restant no va visitar museus, però declara haver visitat una sala d’exposicions, un monument o una galeria d’art.

D’entre els que van visitar museus, el 60% declara haver gaudit de gratuïtat i la resta declara haver pagat entrada. Per tant, només el 10% de la població de Catalunya major de 14 anys va pagar entrada per visitar un museu.

La despesa de la població de Catalunya en entrades a museus durant el 2015 no va arribar a 10 milions d’euros. Una part d’aquesta despesa es va realitzar fora de Catalunya.

La població catalana que visita els museus és més propensa a realitzar altres activitats culturals com llegir premsa diàriament, anar al cinema, assistir a concerts i espectacles i llegir llibres. Entre aquests visitants, Internet és el principal mitjà de comunicació per informar-se: un 26% declara utilitzar el web del museu; un 10% fa ús d’altres webs; un 9% de la Viquipèdia, i un 5% de les xarxes socials.

El Departament de Cultura i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural han presentat els resultats relatius a les pràctiques culturals dels catalans als museus durant el 2015. L’informe ha estat elaborat a partir de les dades de l’Enquesta de Participació Cultural de Catalunya 2015 (EPCC-2015) realitzada pel Departament de Cultura i que afecta a tots els àmbits culturals.L’estudi ha estat elaborat per l’Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat. La seva voluntat és contribuir a la millora del coneixement i la relació dels centres museístics catalans amb el seu públic. Amb aquest estudi es vol aportar un major coneixement dels hàbits culturals de la ciutadana perquè els museus puguin aplicar les mesures oportunes per incrementar l’interès i les visites.Un dels aspectes que constata l’informe, és que el nivell d’estudis és un dels factors més determinants en la decisió de les persones a visitar o no visitar museus. Concretament, el nivell d’estudis de la mare determina per sobre del propi. En aquest sentit, l’estudi mostra que un 12% dels visitants a museus hi va anar amb nens, és a dir, en el marc d’una visita familiar.Els factors que diferencien fortament la població de Catalunya en relació a les pràctiques relacionades amb el patrimoni cultural són la manca d’interès (40%), la manca de temps (27%) o perquè prefereixen altres alternatives d’oci (24%). El preu només apareix com a quarta barrera a la visita. A més, s’observa, que aquelles llars amb ingressos inferiors als 1.320 euros mensuals, només visiten museus entre el 16% i el 18% de la taxa total, mentre que les persones que viuen en llars amb rendes mensuals superiors als 2.585 euros declaren visitar com a mínim un museu a l’any.Altres resultats destacats: