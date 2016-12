El Gran Recapte recull 4.374.000 kg d'aliments, un 1,4% menys que el 2015

La demarcació de Tarragona ha tancat la recol·lecta amb 447.000 kg d'aliments, situant-se en tercera posició al país

20/12/2016

Els quatre bancs d'aliments de Catalunya han tancat aquest dimarts la campanya del Gran Recapte amb un total de 4.374.000 quilos d'aliments donats per la ciutadania, un 1,37% menys que el 2015, quan es van recollir 4.435 tones.



Segons ha informat el Banc d'Aliments de Barcelona, unes 900.000 famílies han col·laborat amb la campanya de recollida d'aliments aportant una mitjana de 5 quilos per donació. Per comparació amb l'any anterior, encara que ha disminuït lleugerament el volum d'aliments, ha augmentat el valor nutritiu dels aliments donats durant els dies 25 i 26 de novembre, quan es va dur a terme la col·lecta a més de 2.692 supermercats i mercats de 370 municipis de Catalunya.



Els bancs d'aliments han agraït «la solidaritat i el compromís» de la ciutadania i dels 26.000 voluntaris que han treballat en la col·lecta. Per províncies, a Barcelona s'han recollit 3.163.000 quilos d'aliments, a Girona 471.000 quilos, a Tarragona, 447.000 i a Lleida 293.000. Els responsables del Banc d'Aliments també han agraït la col·laboració de les empreses que han ajudat a transportar més de 10.0000 banyeres (contenidors de cartró on es dipositen els aliments), cosa que equival a mobilitzar 350 camions de gran tonatge o 5.000 furgonetes a tot Catalunya.



El Parc Logístic de la Zona Franca ha cedit una nau per a la classificació dels aliments a Barcelona, i l'empresa Integra2, per setè any consecutiu, ha donat suport amb el transport de materials i aliments. Altres empreses logístiques que han col·laborat en les tasques de transport han estat Noutransport i Boyaca, mentre que Moventia ha facilitat els desplaçament dels voluntaris de la ciutat de Barcelona al magatzem de classificació. Danone i Smurfit Kappa han participat en la producció de les 12.000 banyeres lliurades als punts de recollida. Els aliments recol·lectats ja es van començar a repartir a les 700 entitats col·laboradores dels Bancs d'Aliments des del passat 1 de desembre, per fer-los arribar a més de 235.000 persones en situació de pobresa de tot Catalunya.