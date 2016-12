Les notes de primària abandonen l'escala del 0 a 10 a Catalunya

El nou mètode d'avaluació es basa en quatre notes d'assoliment

Actualitzada 16/12/2016 a les 19:15

El canvi en l'assoliment dels aprenentatges per competències i no per conceptes ha propiciat que les notes dels alumnes canviïn de nom. Així, enguany, els alumnes de Primària rebran les competències de cada matèria avaluades en quatre notes: assoliment excel·lent, assoliment notable, assoliment satisfactori i no assoliment. El canvi es va aprovar al mes de juliol passat i respon també a la voluntat del Departament d'incorporar l'avaluació com una part del procés d'aprenentatge, i dotar-la de caràcter formatiu. Així ho ha explicat, aquest divendres la consellera, Meritxell Ruiz, que assegura que «com que canvia la manera d'aprendre, ha de canviar la manera d'avaluar».



Amb aquesta modificació, per Ruiz, no només es canvia el nom de les notes, que passaran a ser quatre qualificacions per avaluar els diferents àmbits de cada matèria, sinó que es potencia el caràcter formatiu de l'avaluació, un dels objectius d'aquest canvi, lligat a l'ensenyament per competències impulsat des de 2013. Per la consellera d'Ensenyament, els alumnes han de conèixer els objectius de l'avaluació perquè a partir d'una qualificació concreta sàpiguen «quin procés han de fer per millorar l'aprenentatge». Per tant, diu Ruiz, l'avaluació «no és punt final, sinó part del procés».



Així, les famílies, a Primària, rebran una avaluació contínua i global que preveurà l'observació sistemàtica de l'assoliment dels objectius educatius i integrarà les valoracions de tots els àmbits, és a dir, s'especificarà per cada competència el grau del seu assoliment i les diferents dimensions, per tant, és una avaluació «més profunda».