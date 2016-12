Més de 189.000 firmes perquè els atropellaments amb fuga no quedin impunes

El tema està a l'ordre del dia després del doble atropellament amb fuga a Vilabella el passat dilluns

Actualitzada 15/12/2016 a les 21:09

No més morts impunes a la carretera. Així es titula una petició online de la plataforma Change.org que ha recollit més de 189.000 per demanar que els atropellaments amb fuga no quedin impunes. Aquest tema està a l'ordre del dia després que el passat dilluns dues joves de Tarragona fossin atropellades mentre anaven en bicicleta per un turisme que es va donar a la fuga a Vilabella. Una d'elles, Marta Domínguez, va morir, mentre que la segona noia va resultar ferida greu. Els Mossos d'Esquadra van localitzar i detenir el conductor, però després de passar a disposició policial, va quedar en llibertat provisional L'autora de la petició en qüestió, Anna González, exposa un cas semblant en el qual el seu marit va perdre la vida per un accident mentre anava en bicicleta. En aquest cas el vehicle que el va atropellar va ser un camió, que també es va donar a la fuga -tot i que el ciclista va morir a l'acte i no es considera omissió de socors-. González explica que els fets s'han considerat una «imprudència lleu» i que són només una falta. Aplicant la reforma judicial, aquesta quedarà impune i el conductor no anirà a judici. És per això que González demana que es modifiquin els articles 142 i 195 del Codi Penal que regulen l'homicidi per imprudència i l'omissió del dret de socors.En el primer cas demana afegir un tercer apartat en el qual es castigui amb pena de multes de fins a tres mesos causar la mort d'una persona per una imprudència lleu. En cas de ser aquesta imprudència anant en un vehicle de motor, també demana que s'imposi la pena de privació del carnet de conduir de tres mesos a un any. Pel que fa a l'omissió del dret de socors, fa la petició de recuperar el càstig, almenys en grau de temptativa, d'aquest tipus de falta, que qualifica de «repugnant».