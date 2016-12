Alerten sobre les estafes amb monedes similars als dos euros

Molts països tenen monedes semblants i és fàcil confondre-les amb els euros

Actualitzada 13/12/2016 a les 16:47

AIXÒ NO SÓN MONEDES D'EURO Si aprofites les vacances de Nadal x fer turisme i marxes a Tailàndia o Turquia, canvia el moneder quan tornis! pic.twitter.com/N6scazw2sx — Mossos (@mossos) 13 de desembre de 2016

10 baht tailandesos: 0,26 cèntims d'euro

1 lliura egípcia: 0,059 cèntims d'euro

1 lira turca: 0,28 cèntims d'euro

10 pesos d'Uruguay: 0,33 cèntims d'euro

500 pesos colombians: 0,14 cèntims d'euro

Les monedes de deu baht de Tailàndia, les lires turques, els 10 pesos d'Uruguay i les lliures egípcies són algunes monedes que són molt similars a les de dos euros. Aquesta aparença tan semblant fa que les estafes amb aquests tipus de monedes siguin molt propenses.Mossos d'Esquadra alerta els ciutadans sobre aquests tipus d'estafes, ja que hi ha hagut casos en els quals s'ha fet passar els 10 bahts de Tailàndia i la lira egípcia per les monedes europees. És per això que els cossos de seguretat alerten als ciutadans que vagin en compte i comprovin que les monedes que rebin siguin realment de dos euros.Algunes de les monedes semblants als dos euros que ens poden arribar al moneder i les seves equivalències són les següents: