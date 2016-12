La mobilització sortirà el 26 de gener de diferents ciutats i arribarà a Barcelona el dia 28 on tindrà lloc una manifestació

Actualitzada 02/12/2016 a les 14:09

Unió de Pagesos ha convocat una marxa de tractors que recorrerà durant dos dies tot el país en defensa de la dignitat del camp català i pel reconeixement social de l'activitat agrària. La tractorada sortirà el 26 de gener de les comarques de muntanya, Lleida, Catalunya Central, Girona, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Àrea Metropolitana i després de fer parada en diferents poblacions arribarà el dia 28 a Barcelona on es durà a terme una manifestació. Sota el lema 'Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia', l'organització agrària vol posar de relleu amb aquesta gran mobilització la necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp en la conjuntura de canvi polític i social que viu Catalunya. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Caball, ha remarcat la importància del sector agrari en la producció d'aliments, la conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural, a més de garantir l'ocupació equilibrada del territori.



Unió de Pagesos ha presentat aquest divendres la marxa pagesa fins a Barcelona que ha convocat per a finals de gener amb l'objectiu de reivindicar «respecte» cap al sector i cap a l'organització agrària per part d'autoritats i institucions, segons ha dit Joan Caball, coordinador nacional del sindicat. Així mateix, ha afegit que «abans de fer un nou estat, hem de demostrar sapiguem gestionar i portar el que tenim entre mans». En aquesta línia, Unió de Pagesos defensa la necessitat que les institucions del país respectin el mandat de les eleccions sindicals al camp, «les quals estableixen un grau de representativitat que cal respectar a l'hora de buscar interlocutors i agents socials en tot allò que ateny tant a les branques sectorials com a la gestió del territori». Cal recordar que en les darreres eleccions agràries, celebrades el març del 2016, Unió de Pagesos va obtenir dues terceres parts de la representativitat de la pagesia, i «aquesta confiança obtinguda és un instrument de validació democràtica de les negociacions, els acords i les iniciatives empreses sobre el camp català», ha manifestat Caball. Per això, des del sindicat denuncien que «càrrecs polítics no fan complir aquesta representativitat en el conjunt dels organismes, que van dels òrgans sectorials del Departament d'Agricultura fins a les juntes rectores dels parcs naturals, com seria pertinent». Així mateix, Joan Caball ha denunciat que les prioritats de les polítiques agràries establertes en diferents ocasions pel Parlament, la darrera en el debat de política general del 6 d'octubre, «són menystingudes». En aquest sentit, ha fet referència al fet que «el Govern no ha respectat les prioritats de programació i execució del Programa de Desenvolupament Rural (PDR)», cosa que «ha comportat retallades injustificables en la modernització de les explotacions, en mesures socialment sensibles» com ara les d'agroambient i clima, les adreçades a les produccions ecològiques i les compensatòries de l'activat agrària en zones desafavorides i de muntanya. Per Unió de Pagesos, en aquests moments «urgeix un paquet legislatiu que garanteixi la justícia i l'equitat en el comerç i la distribució dels productes alimentaris». Segons el sindicat, això passa, entre altres, per l'actualització de les llotges i els mecanismes estadístics públics, per tal que assegurin la transparència dels mercats. A més, reclama una administració «decidida» a fer complir les normes actuals que ja regulen el mercat, la competència i el comerç alimentari. Joan Caball ha remarcat que del 2001 al 2015 la pagesia ha suportat una davallada del 39% de la renda agrària, fet que ha atribuït principalment a dos factors. Per una banda, «una Política Agrària Comuna que ha deixat de sostenir els preus, tenallada per la liberalització deslleial en l'accés al mercat interior de la Unió Europea», i per altra, «pels oligopolis agroindustrials i comercials que rebaixen, fins i tot sota costos, els preus pagats als productors». Unió de Pagesos considera que l'Administració ha de garantir que l'accés de la població al medi rural i natural «tingui en compte la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals». D'altra banda, l'increment de l'impacte de la fauna cinegètica, protegida i salvatge any rere any provoca «importants pèrdues» a les explotacions agràries. Per això, el sindicat considera «del tot imprescindible» un replantejament en la gestió de la fauna salvatge a tot el territori, començant per dotar-se d'una legislació específica de caça –l'actual llei espanyola vigent és del 1970-, i de gestió de la fauna. Altrament, l'organització agrària defensa que la pagesia també necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius, estudis d'impacte agrari que minimitzin i corregeixin els impactes de les infraestructures, l'homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l'establiment del Pla sectorial agrari. En aquest sentit, Caball ha posat de relleu les diferències creixents entre món urbà i món rural, a les quals el sindicat reclama la necessitat de fer-hi front.



Amb l'inici de la campanya 'Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia', el sindicat recorda que qüestions com ara la representativitat, els instruments de suport, les mesures compensatòries i l'equiparació dels recursos socials de la pagesia als de la resta de la ciutadania, «han vingut de la mà de l'esforç conscient per reclamar-les i la lluita per aconseguir-les», segons el coordinador nacional d'Unió de Pagesos. Cal tenir en compte que les primeres eleccions sindicals al camp no es van celebrar fins ben entrada la democràcia, el 1994, i com a conseqüència de la lluita sindical. Finalment, des d'Unió de Pagesos han fet una crida a la pagesia, a la gent del món rural i a la ciutadania en general a organitzar-se i participar en la primera marxa pagesa que convoca el sindicat per defensar la dignitat del camp català.



La tractorada sortirà el 26 de gener de les comarques de Muntanya, les de Lleida, les de la Catalunya Central, les de Girona, les del Camp Tarragona, les de les Terres de l'Ebre, i les de l'Àrea Metropolitana i arribarà el dia 28 a Barcelona. Unió de Pagesos ha començat ara a treballar en el recorregut que seguirà la marxa pagesa i encara no ha decidit en quin punt de Barcelona se celebrarà la manifestació amb que servirà per posar fi a la tractorada, després d'haver recorregut durant dos dies el territori català. La voluntat de l'organització agrària és anar sumant el suport d'entitats i col·lectius durant el recorregut i lliurar el manifesta als alcaldes o autoritats de ls diferents ciutats per on discorri, segons ha apuntat el coordinador nacional d'UP, Joan Caball.