La Generalitat proposa que l'horari escolar passi a ser de les 8 a les 16 hores

Actualitzada 28/11/2016 a les 20:08

Segons ha confirmat el diputat i president del Consell Asesor per a la Reforma Horària, Fabián Mohedano, la reforma horaria que pretèn dur a terme la Generalitat inclourà un horari escolar que serà de les 8 del matí fins les 16 hores a partir del curs 2018-2019.



El Govern durà a terme des d'aquest dilluns i durant tres setmanes, fins el 18 de desembre, una campanya publicitària a televisió, ràdios i mitjans escrits per convèncer la ciutadania dels beneficis de la reforma horària, que bàsicament pretén compactar els horaris laborals i avançar l'hora dels àpats i del descans. La consellera de Presidència, Neus Munté, ha assegurat que cal arribar a un gran pacte nacional per poder aplicar l'anomenat «moment zero» el setembre del 2018, que suposarà, segons ella, grans beneficis per la salut, el benestar, el descans, la conciliació laboral i familiar o l'oci, entre altres.





Anunci de la Generalitat per promocionar la reforma horària.



Munté i el director general de Difusió, Ignasi Genovès, han presentat la campanya que porta per lema general 'Trobarem temps dins del temps' i altres més específics com 'Més temps és més cultura' o 'Més temps és aprendre més'.



La consellera creu que perquè la reforma sigui viable «totes les peces han d'encaixar alhora», i per això ha recordat que el Parlament està tramitant la futura llei de la reforma horària, que es podria aprovar en els propers mesos. Per conèixer millor la situació actual, el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) també publicarà a principis del 2017 una enquesta a mil persones sobre els seus hàbits horaris i els seus desitjos i preferències en aquest àmbit.



En aquest sentit, Munté ha dit que cal que els agents socials arribin a un gran acord sobre la qüestió, com el que van signar al setembre per als futurs convenis col·lectius, per tal de permetre una major conciliació entre l'horari laboral i la vida personal. Així, ha dit que hi ha sectors, com el del teatre, que ja han dut a terme experiències positives per avançar els horaris i fer-los més adequats al cicle biològic humà, però ha admès que la Generalitat només podrà fer recomanacions més enllà de la seva pròpia normativa interna amb els funcionaris de l'administració catalana o els horaris de TV3.