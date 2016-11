El Conseller Romeva publica un conte il·lustrat per un tarragoní

L'Albert Asensio ha sigut l'encarregat de realitzar les ilustracions del conte "Les aventures d'en Nao, el nen llenguado"

Raül Romeva, Conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya ha publicat el conte "Les aventures d'en Nao, el nen llenguado" que conté il·lustracions del tarragoní Albert Asensio. Aquest, però, no es el primer llibre que escriu el Conseller, anteriorment habia publicat "Sayonara Sushi" i "Retorn a Shambala"



L'il·lustrador Albert Asensio va cursar els seus estudis a l'Escola d'Art i i Disseny de Tarragona. Després de realitzar el postgrau a Barcelona, va començar a treballar l'any 2007 amb editorials com Anaya, Teide, Cruïlla o l'editorial Planeta.



"Les aventures d'en Nao, el nen llenguado" narra la història d'en Nao, qui explica durant una nit d'estiu a la seva néta, les peripècies i aventures que va viure quan va creuar la porta que separa el regne humà del món submarí. En aquell moment en Nao es va convertir en un llenguado. Per tal de tornar al món dels humans va haver de fer un viatge ple de misteris, enigmes i perills, on va descobrir coses que no sabia sobre el món submarí.



L'Albert es va gravar mentre treballava en les il·lustracions d'aquest llibre. Podeu veure aquí el seu treball: