Els Mossos detenen l'alcaldessa de Berga després de penjar l'estelada el 27-S i el 20-D

L'han detingut per presentar-la davant del jutge, ja que es va negar a comparèixer davant la justícia en dues ocasions

Actualitzada 04/11/2016 a les 09:52

Els Mossos han detingut aquest divendres al matí l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per portar-la davant del jutge, on no va comparèixer en dues ocasions per penjar l’estelada al balcó de l’Ajuntament durant les jornades electorals del 27 de setembre –dia de les eleccions al Parlament- i del 20 de desembre –eleccions al Congrés-. Per a aquest matí, s’ha convocat una manifestació de protesta a partir de les nou davant dels jutjats contra la detenció de Venturós, que havia de declarar davant del Jutjat d’Instrucció número 1 de Berga els passats 5 d’abril i 17 d’octubre per un presumpte delicte electoral després de fer cas omís als requeriments de la Junta Electoral Central.