«Els tentacles de la dreta han influït en la direcció PSOE»

El tarragoní és el fundador d’un nou corrent dins del socialisme que es presenta aquest dimecres: Roj@as

Una quinzena de militants del PSC –amb l’exconseller i exdiputat per Tarragona, Xavier Sabaté al capdavant– han impulsat la creació del corrent intern Roj@s per reivindicar un gir radical cap a l’esquerra del partit. Roj@as es presentarà en societat aquest dimecres en un acte des de la seu central del partit al carrer Nicaragua de Barcelona.

—No, no, aquesta quinzena som els promotors, però aviat serem 500. Tot això que hem estat preparant respon a un desig compartit en el si del PSC, de fer-lo girar cap a l’esquerra. En els moments que vivint, quan calen solucions, cal un grup potent amb mentalitat de canvi radical, fet des de la convicció. Només pot tirar endavant un partit que expressi la diversitat de les sensibilitats, ja no de la militància només, sinó de l’electorat. Pretenem recollir l’electorat que està en un estadi més a l’esquerra i que representa el socialisme més radical. La creació de corrents d’opinió està contemplada en els estatus dels partits. La nostra, vol ser una organització com els corrents que són visibles en els partits socialistes d’Europa. No és que ho vulgui una part de la militància que ho vol, sinó que és una part de l’electorat que ho demana.—No, no. No volem crear un nou partit, volem ser com el partit socialista francès, en el qual hi ha corrents d’opinió i cada corrent presenta les seves propostes i candidatures, que es debaten i s’accepten, o no, democràticament. Si arriba un congrés, aspirem a ocupar una majoria, però no volem tenim el monopoli de l’esquerra. Tenim documents, propostes a fer...—Volem unes polítiques de canvi més radical que les que expressa la direcció del PSC. El sector públic ha de tenir un paper diferent, hem de pensar en la municipalització d’alguns serveis i la participació dels treballadors en la gestió de les empreses públiques... No actuem al marge del partit i hi col·laborarem estretament, però hem de tenir un espai.—Nosaltres, la majoria de gent que impulsem aquests moviments vam votar per José Antonio Pérez Tápias, quan aquest va diputar-li la secretaria general del partit. Som radicalment federalistes i partidaris de revisar les nostres relacions amb el PSOE, sobretot per com estan les coses. Quan es va pactar la unitat entre PSC i PSOE, ens van unir unes propostes, però pensem que s’han de revisar les nostres relacions, i no cal que sigui el PSOE qui ho faci, ha de fer-ho el PSC. Pel que fa a la seva pregunta, sobre Pedro Sánchez, pensem que, en les darreres setmanes, ha expressat una postura que compartim més. Compartim la possibilitat de l’aliança amb les diferents forces d’esquerres des del primer moment, des d’aquest punt de vista, però, pensem que, en tot cas, hem de pensar en propostes concretes.—Totalment, ho he denunciat reiteradament. Els tentacles de la dreta són diversos i són els que han influït en l’actual direcció, estic convençut que aquests lobbys han influït i ho lamento. Haig d’afegir que, aquest, és un dels factors ha influït a l’hora de fer el pas i crear el nou corrent. Quines són les empreses? Des de determinats mitjans de comunicació, fins a energètiques, farmacèutiques i bancàries...— Sí, crec que és quelcom antic. Com ara el mandat imperatiu que ha fet que Mariano Rajoy torni a ser president: això és obsolet. Aquesta organització territorial que menysté els corrents d’opinió és el que hem de canviar i ho dic fent autocrítica. I lamento el que hagi contribuït a fer, perquè he format part d’aquesta jerarquia.—Ho reconec i és producte d’una època passada. Els ciutadans ens han dit que les coses han de canviar. Als que hem estat representant d’aquest model. Ens han dit que els partits hem de ser més propers als ciutadans, hem de ser aliats.—Pensem que nosaltres, som republicans i reclamem els principis del republicanisme que ens ha fet ser socialistes, com ara, en referència a la monarquia, que hi ha ningú que tingui el privilegi per damunt d’un altre. Tanmateix creiem que la laïcitat ha de formar part del corpus sense que cap religió prevalgui. L’Estat ha de ser aconfessional.—Tinc notícies que la gestora no reconeix aquestes signatures, entre les quals hi ha la meva. Voldria que l’actual gestora deixi de fer el ridícul ajornant la celebració d’un congrés, és absolutament impresentable que se saltin «a la torera» tots els costums i els reglaments. Una gestora només ha d’administrar de forma temporal les qüestions més domèstiques.