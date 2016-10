Una App informa de l'enterrament d'un ésser estimat a través del mòbil i comparteix records

Es tracta d'una nova versió d'Alife, una xarxa social creada per un català, que té més de 57.000 usuaris, que ja ofereixen dotze funeràries catalanes

Facilitar la comunicació en un moment tant dolorós com és la pèrdua d'un ser estimat i oferir un espai íntim per recordar-lo. Això és el que proposa Alife, una xarxa social que ja té més de 57.000 usuaris de 15 països diferents, que ara ha incorporat una nova funció: informar del lloc i l'hora que se celebrarà un enterrament. «Quan mor una persona estimada has de fer moltes coses, preparar la cerimònia, notificar-ho a la gent, en un moment que és quan tens menys ganes de fer-ho», explica Jordi Martínez, l'emprenedor gironí que ha ideat aquest producte i que està tenint una bona acollida entre les funeràries i tanatoris, que són els encarregats d'oferir-ho als clients. De moment ja hi ha dotze funeràries que han apostat per Alife . Funciona amb un codi QR i una aplicació gratuïta que es pot descarregar al mòbil. L'usuari que ho contracta pot controlar en tot moment quins documents es pengen al perfil obert –'línia commemorativa'-, ja siguin textos, vídeos o fotografies alhora que decideix amb qui compartir-ho.