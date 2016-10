Tesla obrirà la seva seu social a l'estat espanyol a Barcelona

La companyia californiana anuncia en el registre mercantil la seva intenció de distribuir i vendre vehicles elèctrics i punts de recàrrega a la península ibèrica

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 14:59

La companyia californiana Tesla Espanya ha optat per Barcelona per constituir la seva seu social per als mercats de l'estat espanyol i Portugal i ho farà sota la denominació de Tesla Spain, segons recull el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme) en l'edició del divendres 28 d'octubre. La companyia implantada a l'estat espanyol és filial de Tesla Internacional BV i es dedicarà a ''distribuir cotxes elèctrics importats d'aquest marca i sistemes d'emmagatzematge d'energia a més de productes, peces, accessoris i mercaderies relacionades'' amb la tecnologia de vehicles elèctrics, segons assegura la companyia en el registre. Tesla Spain desplegarà la seva activitat en una data encara no anunciada i ho farà a través de botigues on exposarà els vehicles i productes que importarà. El màxim responsable de Tesla a Espanya serà Jorge Milbourn, que ostentarà el càrrec de Country Manager.



La firma especialitzada en vehicles elèctrics d’alta gamma obrirà botigues a Madrid i Barcelona, tot i que encara no ha fet oficial la data de la primera obertura a l’Estat. Tampoc se sap si a l’estat espanyol oferiran tots els models que tenen previst fabricar fins al 2020 ni quan i capo on eixamplaran la seva xarxa de supercarregadors a Espanya. Cal dir que actualment compta amb un punt de càrrega de vehicles elèctrics ultra ràpids per a vehicles Tesla a la Boella.