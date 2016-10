Els tarragonins ja poden adquirir productes bàsics del dia a dia a través d'Amazon

L'obertura d'un nou centre logístic a Castellbisbal, al Vallès Occidental, permet el servei Amazon Pantry a tot el sud d'Europa

Actualitzada 28/10/2016 a les 17:31

Els usuaris Premium d'Amazon de Tarragona ja poden rebre a casa seva productes bàsics de rebost i del dia a dia del nou servei Amazon Pantry. Aquesta novetat és possible gràcies a l'obertura del nou centre logístic instal·lat a Castellbisbal, al Vallès Occidental, i que donarà servei a tot el sud d'Europa.



El nou centre logístic compta amb 28.000 metres quadrats i crearà 200 llocs de treball en els pròxims tres anys. Amb aquest nou programa, els clients Amazon Premium poden adquirir productes com aigua mineral, llet UHT, cereals per esmorzar, aperitius, conserves, condiments i pasta. També poden comprar begudes, productes de cura i higiene personal, articles de neteja o menjar per a mascotes.



El servei permet comprar les quantitats que es necessitin, tant si són moltes unitats com un sol paquet. Les caixes d'Amazon Pantry tenen una capacitat de 20 kg o 110 litres, que és l'equivalent a un carro de supermercat. Els clients poden rebre les caixes directament a casa seva al cap d'un o dos dies. Aquest servei està disponible en més de 7.500 ciutats i pobles de la península i les illes Balears. La tarifa plana d'enviament és de 3,99 euros per caixa.



«Amb Amazon Pantry, els membres d'Amazon Premium poden fer ara una bona part de la seva compra setmanal online, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, sense haver de carregar amb bosses que pesen o fer llargues cues» afirma François Nuyts, director general d'Amazon.es.