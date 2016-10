L'Audiència deixa Serra i Todó a un pas d'anar a judici per la pujada de sous a Catalunya Caixa

El tribunal considera que els increments de retribucions es van fer amb «abús de càrrec» i no van tenir en compte «la situació real de l'entitat»

L'Audiència de Barcelona ha rebutjat els recursos de Narcís Serra, Adolf Todó i una quarantena d'exdirectius més de Catalunya Caixa per les retribucions suposadament excessives i ha confirmat la interlocutòria que enviava el cas a judici. El tribunal confirma la decisió del jutge d'instrucció, que va concloure que els acords del consell d'administració que van elevar les retribucions dels exdirectius Adolf Todó i Jaume Masana es van fer «en perjudici i menysteniment dels interessos de l'entitat, de la seva finalitat i dels interessos generals».



Així, segons la interlocutòria de 10 pàgines, l'Audiència també considera que cal jutjar els exdirectius per un delicte d'administració deslleial, com demanen l'Advocacia de l'Estat, la fiscalia, la CUP i Ausbanc, pels acords del 2010 que van aprovar l'augment de retribucions. Segons el tribunal, els processats van actuar amb «abús de càrrec» i en «perjudici de l'entitat», ja que els acords no anaven en sintonia amb «la situació real de l'entitat, especialment delicada, i l'entorn de greu crisi econòmica que travessava». A més, els magistrats recorden que hi havia recomanacions en contra del FROB i la Comissió Europea.



La investigació partia d'una denúncia de la fiscalia contra una cinquantena d'exdirectius de Catalunya Caixa per un delicte d'administració deslleial per l'aprovació el 2010 d'una augment de sous per l'exdirector general Adolf Todó i l'exdirector general adjunt Jaume Masana. El jutge remarcava que això es produeix «en unes circumstàncies de generalitzada crisi econòmica» i en un període en què hi va haver una intervenció amb una «descomunal quantitat» de diner públic destinada als bancs amb problemes.



Un cop acabada la instrucció, el jutge va considerar que «no existeix controvèrsia sobre la realitat dels fets denunciats» i que tots els acusats ho van fer «en perjudici i menyspreu dels interessos de l'entitat, de la seva finalitat i dels interessos generals». El jutge creu que els acusats van prendre «les aparentment reprovables decisions que es consideren», uns com a «beneficiaris directes per l'aprovació d'uns elevats ingressos al seu favor» i altres «en connivència o amb temeritat pròxima a un actitud dolosa, amb el propòsit de ser ben vistos a la institució i obrint les portes a alguna expectativa o possibilitat futura».



El jutge manté la imputació per a una quarantena d'exmembres del consell d'administració de l'entitat, entre els quals hi ha Narcís Serra i Adolf Todó. Es tracta dels exdirectius que van aprovar la pujada de sous. Durant la instrucció, el jutge va arxivar la causa contra onze dels exmembres del consell d'administració després de concloure que no van estar presents en les votacions o bé hi van votar en contra.



Segons es detalla en la interlocutòria, Todó va tenir un pujada del sou fix l'any 2009 de 100.000 euros respecte el fixat en el seu contracte; de 100.000 euros més el 2010 i de 12.000 euros el 2011, mentre que la retribució variable va pujar del 35% fixat en el seu contracte al 50% del salari fix acordat pel consell d'administració el gener del 2010, «quan el FROB estava a punt d'aportar 1.250 MEUR i fins i tot quan ja havien estat aportats». Així, el 2011 va tenir un sou de 812.000 euros.



El jutge afegeix que aquesta situació també es produeix en el cas de Jaume Masana, amb «pujades de sou i de la retribució variable, del 35% al 45%«, en «igual i dramàtica situació econòmica de l'entitat». «Així mateix, el consell d'administració, a proposta de la comissió de rebribució, va aprovar els contractes inicials subscrits amb Adolf Todó i Jaume Masana on s'inclouen els drets per a pensions i prejubilacions d'un import tan elevat com perjudicial per als interessos de l'entitat», afegeix el jutge instructor a la interlocutòria. Massana tenia un sou el 2011 de 600.000 euros anuals.



El jutge afegeix que aquests acords van ser adoptats per un consell d'administració presidit per Narcís Serra, un «mer càrrec representatiu» però amb «elevats emoluments en concepte de dietes».