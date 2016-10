Acte conjunt del Govern i el món local per reclamar competències plenes de Rodalies

Hi participaran alcaldes i agents econòmics, polítics i socials, entre ells la Plataforma Trens Dignes Ebre-Priorat

El Govern de la Generalitat i el món local denunciaran aquest dimecres de forma unitària l'estat deficient del servei ferroviari de Rodalia i Regionals a Catalunya, derivat de la manca d'inversió d'Adif, i en reclamaran el traspàs complet al Govern de la Generalitat per garantir un servei fiable i eficient en un acte institucional que es farà al Saló de Sant Jordi del Palau.



L'acte estarà encapçalat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull i aplegarà també representants del món econòmic, polític, institucional i civil del país.



Hi participaran alcaldes d'arreu del país; els presidents de les dues entitats municipalistes de Catalunya (Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya); els presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana; diputats de la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya; sindicats; presidents de diputacions; presidents de cambres de comerç; el president del Port de Barcelona, i les plataformes i entitats vinculades amb la reivindicació (l'Associació per a la Promoció del Transport Públic; el col·lectiu pqnoensfotintren; la Plataforma Trens Dignes Ebre-Priorat, i la Plataforma d'Usuaris Portbou-Barcelona), entre d'altres.



L'acte s'iniciarà a les 12.00 hores amb la intervenció del conseller de Territori i Sostenibilitat. Posteriorment, intervindran el president de la Federació Catalana de Municipis, Xavier Amor; el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president Puigdemont, que clourà l'acte amb la seva intervenció.