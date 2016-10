Un ajuntament lleidatà paga la recuperació d'un gos maltractat

El consistori també col·labora per buscar-li un lloc d’acollida

23/10/2016

L’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, ha pagat la recuperació i el tractament d’un gos maltractat que va rescatar una plataforma animalista a finals d’agost al trobar-lo vagant pel poble de l’Alzina. L’alcalde, Jordi Navarra, va explicar que «el consistori ha sufragat els 800 euros de les despeses de la recuperació de l’animal, que va ser traslladat a Lleida».



Navarra va afegir que »la nostra voluntat sempre ha estat la de col·laborar i amb els Agents Rurals van intentar localitzar el propietari sense èxit. El gos porta xip però no està donat d’alta, per la qual cosa ha estat impossible saber de qui és». El consistori d’aquesta localitat del Jussà també manté converses amb una protectora perquè, després de la recuperació, aculli l’animal.



La Plataforma d’Animals Terres de Lleida va rescatar el gos, que es trobava en pèssimes condicions i greument ferit amb un tall molt profund al coll i una infecció que estava molt avançada. Des de l’entitat, a través de les xarxes socials, van arribar a assegurar que buscarien els responsables i que estudiaven interposar una denúncia contra l’ajuntament per haver incomplert la llei de protecció animal. Una denúncia que segons va informar l’alcalde no s’ha arribat a tramitar. La plataforma va comptar amb l’ajuda de la protectora Amics dels Animals del Segrià.



Jordi Navarra va precisar en aquest sentit que «Sant Esteve de la Sarga és un municipi format per deu pobles i és molt difícil controlar-ho tot. L’ajuntament no tenia constància del cas perquè, en cas de saber-ho, hauríem actuat abans. Quan ho vam saber, vam fer el que estava a les nostres mans i ho hem demostrat».



Pel que sembla, i segons van informar per la seva banda els Agents Rurals, l’home va portar el gos a un refugi d’animals fent veure que no era de la seua propietat per no haver de pagar la taxa d’entrada.



Els propietaris del refugi van sospitar i es van posar en contacte amb els Agents Rurals, que van comprovar que el gos era seu i el van denunciar.



Espanya va registrar més de 137.000 casos d’abandó el 2015.