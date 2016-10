Obert el termini per sol·licitar les oposicions de professors

La Generalitat convoca 300 places de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 16:00

La Generalitat de Catalunya obre el termini per presentar sol·licituds per a les oposicions que es convoquen dels cossos de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional. Aquest període s'incia el 5 d'octubre i s'allarga fins el dia 24 del mateix mes.



En total es convoquen 300 places, i les sol·licituds es poden presentar per internet o bé presencialment a qualsevol dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o bé al Consorci d’Educació de Barcelona. Els interessats hauran de pagar una taxa de 66,55 euros en el cas dels professors d’ensenyament secundari i de 52,40 euros en el cas dels professors tècnics de formació professional.



En el termini màxim d’un mes a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds es farà pública la llista provisional d’admesos i exclosos.