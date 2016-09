Els treballadors de la companyia gaudeixen de deu dies per temes propis i de festa el dia del seu aniversari

Actualitzada 16/09/2016 a les 13:30

L'empresa Vortex, situada a la Guineueta, ha rebut el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2014 per iniciatives pioneres com l'existència d'una responsable de la felicitat, que es dedica a escoltar queixes i preocupacions dels treballadors. Entre les mesures, l'empresa ha implantat 10 dies lliures per temes personals i festa el dia de l'aniversari del treballador.Es tracta d’una petita companyia de vuit treballadors ubicada al Parc Tecnòlogic BCN Nord dedicada a la creació de models meteorològics que simulen la informació del vent que fa en qualsevol lloc del món.Des de 2013, a més a més,La iniciativa va sorgir del soci fundador de l’empresa, que va creure, com explica Patrícia Puig, responsable de felicitat de l’empresa, quei va considerar necessariper tal de conèixer les preocupacions i neguits.Arran de la implantació d’aquesta figura,. Després de sondejar solucions com el teletreball, l’empresa va decidir donarAltres empreses com Vertisub Metropolis Centre Especial de Treball han rebut la mateixa distinció, aquest dilluns al Saló de Cent. Metropolis Centre Especial de Treball ha estat reconegudaVertisub ho ha estati oferir permisos per a la cura de persones dependents.