El Servei d'Atenció a les diversitats sexuals atèn 56 persones en un any

S’han registrat 11 consultes relacionades amb l’orientació sexual i 35 amb identitat de gènere

Actualitzada 14/05/2018 a les 20:26

El Servei d’Atenció Integral (SAI) a les diversitats sexuals i de gènere compleix un any i la valoració dels tècnics i del consistori és «excel·lent». 56 persones hi han acudit presencialment per consultar dubtes relacionats amb l’orientació sexual o la identitat de gènere. Tretze es van identificar com a transsexuals femenines, set com a transsexuals masculines, dues com a gènere no binari, setze com a homes i divuit com a homes.Durant el primer any s’han registrat 11 consultes relacionades amb l’orientació sexual i 35 amb temàtica d’identitat de gènere. «No sé com explicar-li el que em passa a la meva família» és una de les frases que més s’han repetit a la consulta ubicada a la plaça Imperial Tarraco. Així ho declarava la tècnica del servei i membre del col·lectiu H2O, Claudia Viñals, qui afirmava que no es repeteix un patró en el perfil de les persones que han acudit al SAI i que «ha vingut gent de tot tipus».Des del SAI s’han fet diverses derivacions al llarg del primer any de vida. Quatre persones han estat derivades al servei Transit.BCN, encarregat de la dispensació i l’atenció en matèria de tractaments hormonals. Cinc han tingut tres sessions gratuïtes al Col·legi de Psicologia, cinc més han trobat un espai de socialització LGBT amb un contacte de la Plataforma Gènere Lliure i, per últim, una persona transsexual femenina es va derivar a la Casa d’Acollida de la Creu Roja per falta de recursos socio-econòmics. A més, una altra persona es va derivar a Asil Internacional per aconseguir informació i assessorament. D’altra banda, des d’aquest servei també s’han tramitat 8 targetes sanitàries individuals per canviar-ne la identitat i «posar el nom amb què se senten més còmodes», apuntava Viñals.Un altre dels aspectes que ha tractat el SAI durant aquest primer any és la formació de professionals en matèria d’identitat de gènere i d’orientació sexual. S’han fet xerrades i cursos a 60 treballadors de Serveis Socials Municipals, una formació per a professionals de l’àmbit socioeducatiu, una altra per alumnes de pedagogia, psicologia i magisteri de l’URV i també per alumnes d’infermeria i farmàcia del Cal·lipolis.El SAI és gestionat per l’entitat H2o, Col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual del Camp amb el suport econòmic del departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat i compta amb convenis amb els col·legis oficials d’Advocats i de Psicòlegs.