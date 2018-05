Demanen 37 anys de presó a un pare acusat d'apallissar i abusar sexualment de les seves filles

Segons la fiscalia, les empenyia, les colpejava i les obligava a fer amb ell tot tipus d'actes sexuals i les amenaçava si s'hi negaven

Actualitzada 14/05/2018 a les 18:49

L'Audiència de Lleida acollirà aquest dijous el judici a un home, de 46 anys, nacionalitat equatoriana i veí de Lleida, acusat d'apallissar i abusar sexualment de les seves dues filles. La fiscalia li demana 37 anys de presó per dos delictes de maltractament habitual (3 anys per a cadascun), un delicte de maltractament (1 any) i dos delictes continuats contra la llibertat sexual (15 anys per a cadascun).Els fets van ocórrer a Lleida des d'una data no concreta i fins al novembre de 2016. El ministeri públic sosté que l'acusat, N. O. A., amb ànim de menyscabar la integritat física de les seves filles, de forma habitual les empenyia, els hi donava bufetades i les colpejava, fins a arribar a agredir-les amb el cinturó, sense que consti que els causés alguna ferida o contusió. A més, continua l'escrit fiscal, des de l'any 2010, quan les seves filles tenien 10 i 12 anys, i en repetides ocasions, amb ànim de satisfer el seu desig sexual, les obligava a fer amb ell tot tipus d'actes sexuals i les amenaçava si no ho feien. Quan una de les seves filles s'hi negava, colpejava a la germana o als animals que tenien a casaA més de la pena de presó, la fiscalia sol·licita que se li retiri a l'acusat la custòdia de les seves filles i que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a elles a menys de 200 metres durant deu anys després del compliment de la condemna. També demana que se li prohibeixi la tinença d'armes durant cinc anys, que se li imposi la mesura de llibertat vigilada durant deu anys un cop surti de la presó i que indemnitzi les seves filles amb 100.000 euros ja que, segons la fiscalia, les nenes pateixen una simptomatologia important en els àmbits emocional, cognitiu, psicofisiològic i de comportament.