Pensaven que estava constipada però en realitat segregava líquid cerebral

Actualitzada 11/05/2018 a les 19:36

Kendra Jackson és una nord-americana de 52 anys, resident a Nebraska, que va patir un accident de cotxe i arran d'aquest fet segregava líquid pel nas de manera constant, com si es tractés de mucositat. En la col·lisió Jackson va picar de cara contra el quadre de comandaments del cotxe i des de llavors sembla que arrossegui un constipat etern. Ara, Jackson ha estat operada, ja que els metges han descobert que el que expulsava pel nas no eren mocs, era líquid cefaloraquidi.Segons explica Jackson al canal CNN, va passar dos anys amb migranyes i congestió, perdent mig litre de líquid cada dia, inclús es despertava amb el pijama i el coixí xops. El doctor Christe Barnes va decidir analitzar el líquid, descobrint que es tractava de líquid cerebral.La pacient es recupera la intervenció tot i que els metges asseguren que és possible que el mal de cap persisteixi.