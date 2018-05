Un nou front afectarà tot el territori tarragoní aquest cap de setmana

Un front actiu creuarà Catalunya d'oest a est, durant la tarda i el vespre de dissabte, portant tempestes i precipitacions importants

Actualitzada 11/05/2018 a les 20:08

Tot i l'estabilitat meteorològica de la jornada de divendres, s'espera per dissabte un canvi notable pel que fa a les temperatures. Un front actiu creuarà Catalunya d'oest a est, durant la tarda i el vespre de dissabte, portant tempestes i precipitacions importants. De cara al matí es formaran bastants núvols baixos al Camp de Tarragona que deixaran el cel tapat.A partir del migdia les nuvolades aniran creixent i deixaran ruixats destacables a la majoria del territori català, en espacial a la zona de la Terra Alta i les Garrigues. El gruix del front, però, arribarà al vespre, estenent les precipitacions fins diumenge a primera hora. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la possibilitat que arribin a caure, en un interval de mitja hora, fins a 20 litres d'aigua per metre quadrat. Caldrà anar amb compte a les carreteres, ja que es preveu que alguns ruixats apareguin acompanyats de calamarsa.Les comarques de les Terres de l'Ebre viuran un episodi de vent intens de cara al vespre de dissabte, on les ratxes poden arribar a superar els 100 km per hora. Pel que fa a les temperatures, s'espera que el litoral tarragoní mantingui una temperatura suau durant dissabte, però per diumenge s'espera un descens important i un ambient fred.