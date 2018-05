Eurovisió rescindeix el contracte amb Xina després de la censura de dues actuacions

L'actuació d'Irlanda va ser eliminada per tenir contingut LGTB, i la d'Albània pels tatuatges que exhibeix el cantant

Actualitzada 11/05/2018 a les 18:40

Eurovisión va rescindir el seu contracte amb la televisió xinesa Mango TV després que la cadena censurés dues actuacions durant la primera semifinal del concurs, celebrada dimarts, va informar el festival en un comunicat. Encara que Eurovisión no va especificar quines van ser les actuacions censurades, el mitjà xinès Global Times va informar en la seva edició digital que les intervencions d'Irlanda i Albània no van poder veure's durant l'emissió de la cadena.Segons aquest mitjà de comunicació, l'actuació d'Irlanda -Together, interpretada per Ryan O'Shaughnessy- va ser eliminada per tenir contingut LGTB, mentre que la d'Albània -Mall-no va poder veure's a les pantalles xineses pels tatuatges que exhibeix el cantant Eugent Bushpepa. «Una bandera amb l'arc de Sant Martí entre el públic, que representa la comunitat LGTB, també va ser difuminada durant l'emissió», apunta el Global Times.«Aquesta no està en la línia dels valors d'universalitat i inclusivitat de la Unió Europea de Radiodifusió (EBU) i de la nostra orgullosa tradició de celebrar la diversitat a través de la música», va exposar el festival en una nota.D'acord amb aquesta mesura, es dóna per finalitzada la col·laboració entre el canal Mango TV, que tenia els drets d'emissió en directe del festival a la Xina, i Eurovisión. De fet, Mango TV no va poder emetre la segona semifinal del festival i tampoc podrà oferir als seus espectadors la gran final d'Eurovisión, que se celebrarà dissabte a Lisboa.