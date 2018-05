A punt de ser devorada per dos guepards una família que visitava un safari

La primera norma quan es visita un safari amb animals salvatges és no baixar del cotxe, tot i això la família va decidir baixar

Una família que visitava el Beekse Bergen Safari Park d'Holanda va estar a punt de convertir-se en el menú d'un grup de guepards. La primera norma quan es visita un safari amb animals salvatges és no baixar del cotxe, tot i aquesta premissa, la família protagonista de l'incident va decidir baixar del vehicle amb els seus dos fills menors d'edat.Un altre vehicle que anava darrere de la família va capturar en vídeo com dos guepards s'adonen de la seva presència i decideixen atacar-los. El fill adolescent i el pare s'adonen del perill i entren al cotxe, però el més petit dels tres és rescatat in extremis per la seva mare, que l'agafa i intenta a espantar a un dels guepards, situat a menys d'un metre de la dona i el seu fill.Finalment l'episodi va acabar en un espant, tot i que hauria pogut ser una tragèdia.