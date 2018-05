La Policia de Los Angeles investiga el robatori de l'armadura original del film 'Iron-Man'

Està valorada en 325.000 dòlars

Actualitzada 10/05/2018 a les 18:10

El departament de Policia de Los Angeles, Califòrnia, EUA, investiga el robatori de l'armadura original que va lluir l'actor Robert Downey Jr. a la pel·lícula de l'any 2008 ‘Iron-Man’, segons informa el diari Los Angeles Times.L'armadura, valorada en 325.000 dòlars, estava en un magatzem de Pacoima, però va desaparèixer en algun moment entre febrer i finals d'abril, segons va relatar Christopher No, portaveu del cos. El magatzem no ha informat de la desaparició fins aquest dimarts, quan es duia a terme una inspecció rutinària, va indicar No. Barry Montgomery, sergent de Policia de Los Angeles, va confirmar que el cas s'investiga com si es tractés robatori.‘Iron-Man’ va ser la primera pel·lícula de la franquícia de Marvel relacionada amb superherois. Aquest univers cinematogràfic, compost per 19 cintes fins ara, ha recaptat més de 16.000 milions de dòlars a tot el món.No és la primera vegada que una desitjada peça relacionada amb el món dels còmics és objecte d'un furt. L'any 2001, els còmics originals on van aparèixer per primera vegada els personatges de Superman i Batman van ser robats a la residència de l'actor Nicolas Cage, a l'oest de Los Angeles.