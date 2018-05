La magistrada del jutjat d'instrucció 51 de Madrid prendrà declaració a l'expresidenta madrilenya el 26 de juny pel cas del màster, on ja hi ha cinc imputats

Actualitzada 11/05/2018 a les 13:44

La magistrada del jutjat d'instrucció 51 de Madrid ha citat a declarar el proper 26 de juny l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, com a investigada pels presumptes delictes de falsificació de document públic i suborn. És una citació que fa en el marc de la investigació pel cas del màster fraudulent que, juntament amb la publicació d'un vídeo on apareixia robant cremes, va forçar la seva dimissió. Cifuentes ha deixat també la direcció del partit i el seu escó a l'Assemblea de Madrid i s'ha reincorporat com a funcionària a la Universitat Complutense de Madrid. En aquest cas ja hi ha quatre imputats a banda de Cifuentes: la treballadora que hauria falsificat les notes, dues professores i el director de l'Institut on va cursar el màster.