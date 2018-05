Amaia i Alfred, representants d'Espanya, actuaran en segona posició

Ucrania España Eslovenia Lituania Austria Estonia Noruega Portugal Reino Unido Serbia Alemania Albania Francia Chequia Dinamarca Australia Finlandia Bulgaria Moldova Suecia Hungría Israel Países Bajos Irlanda Chipre Italia

Els Eurofans tenen una cita demà dissabte, a les 9 del vespre, quan tindrà lloc la gala del festival d'Eurovisió 2018. Enguany el certamen, que com cada any emetrà en directe TVE, se celebrarà a l'Altice Arena de Lisboa, ja que Portugal es va fer amb la victòria en la darrera edició gràcies a Salvador Sobral i la seva balada Amar pelos dois.L'organització ha fet públic, a poc més de 24 hores de la gala, l'ordre en què actuaran els artistes que han aconseguit fer-se un lloc a la final. Els representants d'Espanya, els ex-concursants d'Operación Triunfo 2017 Amaia i Alfred, interpretaran el tema Tu canción en segona posició. Així doncs, enguany Espanya actuarà al principi de la gala, cosa que no ha agradat als fans més supersticiosos, que asseguren que mai ha guanyat un país que hagi actuat en segon lloc.A continuació podeu consultar l'ordre complet en què actuaran tots els països que estaran presents a la final: