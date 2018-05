Un metge acusat de masturbar-se davant una pacient diu que es gratava per culpa d'una «dermatitis»

La pacient ha insistit en la seva versió, recolzada amb un vídeo fet amb el seu telèfon mòbil

Actualitzada 09/05/2018 a les 18:26

El metge J.I.M., que passava consulta al Centre de Salut de Guijuelo, Salamanca, i que està acusat per la Fiscalia d'abusos sexuals per masturbar-se davant d'una pacient, va assegurar durant el judici celebrat aquest dimarts que només es gratava per culpa d'una «dermatitis» al penis.En la seva compareixença al Jutjat penal número dos, el metge va negar que es masturbés davant la pacient, tal com ella va denunciar, una teoria recolzada amb un vídeo fet amb el seu telèfon mòbil, i que també l'acusat de fregar-se amb el seu penis mentre li feia una exploració per un mal d'esquena. La Fiscalia de Salamanca ha elevat a definitives les seves conclusions provisionals, per la qual cosa ha demanat pel metge una pena de dos anys de presó, i dos més d'inhabilitació per a l'exercici professional, i una indemnització de 1.000 euros per un delicte d'abús sexual.Per la seva banda, l'advocada de la defensa va sol·licitar l'absolució en assegurar que no es va masturbar davant de la pacient; mentre que la lletrada de la pacient ha demanat tres anys de presó pel delicte d'abús sexual.La vista oral va començar amb més de dues hores de retard, ja que l'acusat va al·legar una gastroenteritis per no acudir. No obstant això, la titular del Jutjat penal número dos de Salamanca va ordenar a dos forenses traslladar-se a l'habitatge del metge per analitzar l'estat de l'acusat i després va ser obligat a traslladar-se a la sala de vistes. J.I.M. va al·legar durant la seva compareixença que tenia «picors» al gland, per la qual cosa es «va gratar», tot i que la pacient ha insistit en la seva versió. També va comparèixer la infermera que estava aquell dia a la consulta i a la qual es veu en el vídeo, encara que ha assegurat que no va veure «res».