Saps com prevenir l'al·lèrgia durant la primavera?

Actualitzada 10/05/2018 a les 19:43

La primavera és temps d’alegria, de flors i d’amor, però també d’esternuts, de picors i de congestió nasal. Moltes persones pateixen els efectes de l’al·lèrgia durant aquests dies, que poden arribar a ser molt molestos. Per aquest motiu, cal estar ben preparat i saber com podem prevenir els efectes de l'al·lèrgia.L'Institut Català de la Salut de Catalunya ha emès una sèrie de recomanacions facilitades per una metgessa de família per prevenir els símptomes. El primer consell que donen és evitar les zones amb plantes i amb flors. Cal tenir en compte que la primavera és l'època de la pol·linització i la floració de les plantes, per tant una de les estacions més complicades per als al·lèrgics.Una altra recomanació és ventilar la casa a primera hora del matí i deixar les finestres tancades durant la resta del dia. I en el cas de ser al·lèrgic als àcars, cal rentar amb regularitat les cortines, les catifes, els peluixos i tot allò, que pugui acumular pols.També aconsellen portar sempre a sobre els medicaments per l'al·lèrgia, ja que mai se sap quan et pot agafar un brot. Quan es viatgi amb cotxe, cal fer-ho amb les finestres tancades. I cal portar sempre ulleres de sol, quan s'estigui a l'aire lliure. Per últim, en arribar a casa cal dutxar-se i rentar la roba per eliminar qualsevol tipus de pol·len impregnat.En cas de partir una reacció al·lèrgica, després de prendre un medicament i ingerir algun aliment, cal acudir immeditament al CAP o a urgències.