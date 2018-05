Rep una brutal pallissa per defensar a una nena a la qual quatre nois volien violar

Els joves van sortir corrent darrere de mare i filla, menor d'edat, l'home s'hi va encarar per defensar-les

Un home de 48 ha patit una brutal agressió a la localitat valenciana de Burjassot quan defensava a una menor assetjada per dos joves que l'amenaçaven en violar-la.Segons informa 20minutos.es un dels quatre nois implicats va dir «Me gusta la niña, a esa me la tengo que hacer», moment en el qual l'home agredit va alertar a la mare de la menor perquè marxés de la zona. Els joves van sortir corrent darrere de mare i filla, l'home s'hi va encarar defensant-les i va rebre la brutal agressió.Els implicats van ser arrestats durant la matinada, però van quedar en llibertat. Estan imputats per un delicte de lesions, un altre contra la llibertat sexual, i per danys i amenaces als agents que els van detenir. Hauran de respectar una ordre d'allunyament, respecte a la nena, la seva mare i l'agredit, de 300 metres.