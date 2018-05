Mor una noia de 22 anys després de ser ignorada pels serveis d'emergència

Va trucar als serveis mèdics d'emergència francesos i tot i els seus laments les operadores no la van creure

Naomi Musenga, una noia de 22 anys, va morir el passat 27 d'abril a França poques hores després que truqués als serveis mèdics d'emergència francesos i que dues operadores es neguessin a creure's els seus laments. La mort de Musenga ha suscitat debats al país pel que fa a la gestió de trucades i l'atenció del servei sanitari.El mateix dia de la seva defunció, la pàgina web d'informació local d'Estrasburg Heb'di, va publicar l'enregistrament telefònic de la jove francesa i de les dues operadores que es van negar a creure's que fora a «morir-se».«Ajudi'm senyora, per favor, ajudi'm, em fa molt mal. M'estic morint», van ser alguns dels crits de la jove, mare d'una filla d'un any, per telèfon, el passat 29 de desembre, i que no van ser presos amb serietat per les operadores. Una d'elles, en to de burla, va dir a la noia «algun dia es morirà, això està clar». Durant poc més de 2 minuts, Musenga va intentar explicar el seu estat de salut amb dificultat, queixant-se de fort dolor abdominal, però les operadores van creure que no es tractava d'un cas urgent i li van dir que avisés a un metge.Davant l'estat de la jove, el facultatiu que va acudir al seu domicili va sol·licitar la intervenció del Samu, però el seu estat de salut va empitjorar durant el seu trasllat a l'hospital. L'autòpsia de Musenga, que va morir sis hores després de la trucada després d'haver patit dues aturades cardíaques i un infart, va revelar que va morir a conseqüència d'un «defalliment multivisceral», la qual cosa suposa una fallada de diversos òrgans.Va ser tanta la commoció i la indignació que va causar la publicació de l'àudio, que l'actitud de les dues operadores del Samu, que no van saber atendre un cas com aquest, comença a ser qüestionada a les xarxes socials i per diversos metges del país.El passat 3 de maig, els Hospitals Universitaris d'Estrasburg (HUS), que alberguen els serveis del Samu, van anunciar en un comunicat que havien decidit obrir una investigació administrativa per «aclarir els fets».