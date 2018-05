Montoro vol inhabilitar Puigdemont per no declarar els seus béns quan el van cessar

Hisenda sancionarà el president destituït per incomplir la Llei d'incompatibilitats d'alts càrrecs de la Generalitat

Actualitzada 10/05/2018 a les 11:48

El ministeri d'Hisenda està treballant en un expedient sancionador per inhabilitar fins a quatre anys el president destituït Carles Puigdemont per haver incomplert la Llei d'incompatibilitats d'alts càrrecs de la Generalitat. Segons avança 'El Confidencial' i ha confirmat l'ACN, Puigdemont no hauria entregat la informació que li requereix la llei després d'haver deixat de ser president per aplicació del 155. Segons la llei, els alts càrrecs tenen tres mesos per presentar aquesta informació un cop deixen la feina per comprovar que no hi ha hagut un enriquiment il·lícit. Entre d'altres, estan obligats a presentar una declaració d'activitats, una declaració patrimonial i d'interessos i una declaració complementària (que inclou conjugues). Puigdemont, en canvi, no ha presentat aquesta informació i, per això, Hisenda està acabant aquest expedient sancionador.Segons la Llei, aprovada el 2005, ocultar informació suposa una infracció greu i, entre d'altres, comporta que l'infractor no pugui ser nomenat per ocupar cap alt càrrec durant un període de quatre anys. Hisenda també analitza la situació d'altres alts càrrecs destituïts per la via del 155.