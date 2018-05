La Guàrdia Civil encén les xarxes amb un nou embolic toponímic

Al compte oficial del cos a Twitter fa la traducció literal al castellà d'un conegut parc natural

También podéis ir a santa paloma de granomanolimpio, a demasiado limpio de la selva, a pesar de mar, a san clemente y sus cebollas. Catalunya tiene rincones preciosos, aunque estamos haciendo un grano demasiado, la ciudad menorquina de menorca es más bonita — Guardia Civil Sant Esteve De Roures y el Arbog (@CivilRoures) May 9, 2018

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és un dels indrets paisatgístics més bonics de Catalunya. I a la Guàrdia Civil i més en concret al servei del Seprona també els ho sembla.El problema ha estat que a l'hora d'expressar-ho a les xarxes socials, la benemèrita ha tornat a generar reaccions iròniques, com ja va passar quan en un informe judicial va aparéixer citat l'inexistent municipi de Sant Esteve de les Roures.En el compte oficial de la Guàrdia Civil es fa esment del Parque Nacional de Aguas Torcidas y Lago de San Mauricio i, evidentment, les reaccions a les xarxes no s'han fet esperar.Segurament una de les més divertides i que ha servit per a crear una llarga cadena de comentaris és la realitzada pel compte 'fake' de la Guardia Civil Sant Esteve de Roures y el Arbog. En aquesta resposta es proposaven altres 'traduccions': «También podéis ir a santa paloma de granomanolimpio, a demasiado limpio de la selva, a pesar de mar, a san clemente y sus cebollas. Catalunya tiene rincones preciosos, aunque estamos haciendo un grano demasiado, la ciudad menorquina de menorca es más bonita».