El jutge arxiva 5 de les 9 denúncies contra professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca

El jutjat de Martorell admet a tràmit 3 causes més i ja són 4 els docents investigats per suposats delictes d'odi

Actualitzada 10/05/2018 a les 20:29

El jutjat número 7 de Martorell ha desestimat 5 de les 9 denúncies contra professors de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca denunciats per la Fiscalia i per tant, aquests cinc docents han quedat inicialment absolts. En canvi, sí que ha admès a tràmit les denúncies contra tres professors més per presumptes delictes d'odi per assenyalar i humiliar alumnes fills de guàrdies civils el 2 d'octubre. Així, ja són quatre els docents investigats d’aquest centre educatiu per suposats comentaris discriminatoris, després que la setmana passada, el jutjat número 3, també de Martorell, admetés a tràmit la denúncia d'un dels docents per uns fets que suposadament van passar el 20 d'octubre.El jutjat número 7 de Martorell va rebre, per repartiment, la causa oberta pels fets del 2 d'octubre. El jutge ha admès a tràmit les diligències i ha acordat el sobreseïment contra 5 de les persones denunciades. Ha obert 3 procediments individuals per a la resta de denunciats pels delictes de discriminació i contra la integritat moral.Paral·lelament, el jutjat número 3 de Martorell té obertes diligències contra 1 persona docent, en relació a la denúncia de la fiscalia pels fets del 20 d’octubre. La causa està oberta també pels delictes de discriminació i contra la integritat moral.Encara no hi ha assenyalada cap declaració.