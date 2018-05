Condemnat a 14 anys de presó per violar a un menor autista d'11 anys

Va agredir sexualment al menor i, a més, el va amenaçar en «trencar-li el cap» si explicava l'ocorregut

L'Audiència Provincial d'Álava, ha condemnat a un home a 14 anys i mig de presó per agredir sexualment a un nen autista d'11 anys a Vitòria l'any 2016. El judici per aquests fets es va celebrar el passat mes d'abril i el Ministeri Fiscal demanava per l'acusat 16 anys de presó, mentre que l'acusació particular en sol·licitava 18. La defensa va reclamar l'absolució. Ara el tribunal ha acordat imposar-li una pena de 14 anys i mig de presó en considerar provat que l'home, que tenia 60 anys quan es van produir els fets, va agredir sexualment al menor i que, a més, el va amenaçar en «trencar-li el cap» si explicava l'ocorregut.No obstant això, l'absol del delicte d'exhibició de material pornogràfic a menors del que també va ser acusat en considerar que no s'ha pogut acreditar. Així mateix, l'Audiència acorda imposar a l'acusat deu anys de llibertat vigilada després del compliment de la pena de presó i la prohibició de comunicar-se i acostar-se a la víctima a menys de 500 metres durant 20 anys. També haurà d'abonar al jove una indemnització de 50.000 euros.L'advocat de la família del nen ha mostrat la seva satisfacció per la sentència i ha explicat que eren conscients de la complicació d'aquest cas, en el qual no hi havia testimonis de l'agressió sexual, l'acusat ho negava, no existien proves físiques i la denúncia es va interposar passats uns mesos del succés.El tribunal ha donat credibilitat al testimoni del menor, que va declarar en tres ocasions i va corroborar sense contradiccions importants el mateix relat. També han estat vitals les declaracions de l'educadora, psicòlegs i el psiquiatre que han tractat al menor abans i després del succés i que van constatar un canvi d'actitud en el nen després d'aquest episodi i una important reculada a nivell educatiu i de conducta. Durant la vista l'acusat va negar els fets i va afirmar que només coneixia al nen perquè se li acostava pel carrer perquè li agradaven els seus gossos.