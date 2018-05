Amnistia Internacional denuncia «obstrucció» de la fiscalia i Interior per aclarir la violència de l'1-O

L'organització de drets humans demana a Zoido la retirada de les pilotes de goma

Actualitzada 10/05/2018 a les 13:26

Amnistia Internacional ha denunciat públicament aquest dijous la suposada «obstrucció» de la fiscalia i del Ministeri de l'Interior per aclarir el que consideren «abusos» comesos per la policia espanyola i la Guàrdia Civil durant l'1-O. Així, l'entitat, que té documentats casos amb un «ús excessiu de la força», recrimina a la fiscalia el seu «desinterès i manca de col·laboració» per aclarir els fets, cosa que «incompleix el seu paper d'impulsar les investigacions» tot i els esforços de diversos jutjats catalans.En l'informe '1-O a Catalunya: Obstacles per a la investigació de l'ús excessiu de la força', AI diu que la fiscalia apunta cap a la «desqualificació de les denúncies», l'obstrucció de les diligències i fins i tot mostra una manca d'interès en el procés, dificultant l'aclariment dels fets per part de les autoritats judicials pertinents».