Investiguen la possible agressió sexual a una menor per part d'un altre nen

Actualitzada 08/05/2018 a les 18:23

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir el presumpte abús sexual del qual ha estat objecte una menor, per part d'un altre nen menor d'edat, a la localitat de Huelva de Gibraleón.Fonts de la Guàrdia Civil han informat que la denúncia per aquests fets es va interposar per part de la família de la menor presumptament agredida el passat 5 de maig.En aquesta denúncia es posava en coneixement de l'autoritat aquest presumpte abús, de la qual no han transcendit més dades per salvaguardar la seva intimitat. La investigació de l'institut armat intentarà esbrinar què va ocórrer i les possibles responsabilitats.