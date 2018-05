Detinguts dos homes acusats de proporcionar comprimits a una noia i després violar-la

Li van proporcionar comprimits sota l'argument de ser medicaments de tipus ansiolític

Dos homes de 43 i 48 anys han estat detinguts per la Guàrdia Civil acusats d'agredir sexualment a una noia de la pedania murciana de Beniaján. Un tercer agressor encara no ha estat localitzat. Els dos arrestats són espanyols, veïns de la citada població i acumulen un llarg historial delictiu per delictes contra la propietat i contra la salut pública.La investigació va començar el passat dia 28 d'abril, quan la víctima va denunciar les agressions sexuals sofertes quan es trobava amb tres individus, als quals coneixia i dels quals va acceptar substàncies tòxiques que li van ser proporcionades sota l'argument de ser medicaments de tipus ansiolític i que va combinar amb alcohol. El consum li va produir un estat d'abstracció en el qual no era capaç de governar la seva voluntat, estat que, pel que sembla, va ser aprofitat pels seus acompanyants per agredir-la sexualment, sense el seu consentiment.Segons la Guàrdia Civil, la jove va denunciar que va ser conduïda fins al domicili d'un d'ells, on li van ser proporcionats, de nou, altres comprimits que, amb engany, va ingerir, la qual cosa li va perllongar el seu estat d'alienació i va ser aprofitat per continuar agredint-la sexualment.L'endemà, la víctima va marxar de l'habitatge i va acudir pels seus propis mitjans als serveis d'urgències de l'Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Múrcia, on va ser explorada per facultatius i un mèdic forense, que li van indicar la necessitat d'interposar denúncia.Dissabte passat, la víctima es va personar a les dependències policials de Torreagüera, on, a la vista del seu relat, es van comunicar els fets a especialistes que es van fer càrrec de la investigació. L'operació ha culminat, de moment, amb la detenció de dues persones a les quals se'ls atribueix la presumpta autoria de delicte d'agressió sexual, així com amb la confiscació de dos telèfons mòbils propietat dels arrestats. La investigació continua oberta a fi de localitzar i detenir al tercer dels denunciats. Els arrestats, els efectes intervinguts i les diligències instruïdes seran posats a disposició judicial.