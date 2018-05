Violen a una menor en grup i, enfadats amb la sentència que els culpabilitza, la cremen viva

Un consell de savis de la regió de Jharkhand, la Índia, els va condemnar a fer 100 abdominals i a pagar una multa d'uns 600 euros

La societat de l'Índia està commocionada per un nou cas de violació, en aquest cas, es tracta de la violació múltiple que va patir una noia de 16 anys. Al setè país més gran del món, existeix un problema greu pel que fa a la reiteració de successos com aquest.Aquest últim cas ha tingut lloc a l'estat de Jharkhand, situat al nord-est de l'Índia. La víctima va ser segrestada i violada quan anava a buscar aigua, mentre la família estava celebrant un casament. La menor, després de ser agredida sexualment, va explicar-ho als seus pares, i aquests van denunciar-ho. Un consell de savis, un modus operandi que no té validesa legal però que s'utilitza en zones rurals per evitar costos jurídics, va condemnar als agressors a fer 100 abdominals i a pagar una multa d'uns 600 euros.Arran de la sentència, els acusats van personar-se al domicili de la víctima, van agredir als seus pares i van calar foc a la casa, amb la noia de 16 anys dins.