Mercadona contractarà 9.000 persones per la campanya d'estiu

Del total de contractacions, 1.750 es faran a Catalunya

Actualitzada 08/05/2018 a les 14:07

Reconeixement a la política de Recursos Humans

La cadena de supermercats Mercadona contractarà 9.000 persones per a la campanya d'estiu del 2018, que comença el mes de maig i acaba el setembre. La companyia amplia la plantilla per garantir l'excel·lència en el servei durant aquests mesos, època que coincideix amb l'arribada de turistes i amb les vacances de la resta de la plantilla. D’aquest total, 1.750 contractacions són a Catalunya.El passat mes de març més de quatre-centes persones van passar per l'establiment que té Mercadona al Port Halley a Vila-seca, per informar-se sobre les vacants que ofereix l'empresa per aquest estiu. Les ofertes al Camp de Tarragona eren per les botigues de Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou, Cambrils, Altafulla, Creixell, Montblanc, Valls, Calafell, Coma-Ruga i el Vendrell.Tots aquests nous treballadors reben un salari net de 1.132 euros/mes i formació adaptada al lloc de treball. A més, enguany la companyia reforça la contractació per a la campanya d'estiu respecte a l'anterior, en què va contractar 7.000 persones. El director de Contractació de Recursos Humans, José Elías Portalés, ha destacat que l'objectiu de reforçar la plantilla actual de 84.000 treballadors, dels quals 12.895 a Catalunya, «és oferir als nostres clients el mateix servei excel·lent que reben la resta de l'any quan compren cada dia a les més de 1.600 botigues que tenim repartides per tot Espanya».Mercadona, que es caracteritza per oferir ocupació de qualitat, ha estat destacada un any més a l’Estudi Merco Talento 2017; repeteix el primer lloc del rànquing del seu sector i escala tres llocs en el rànquing general, fins a situar-se en el sisè lloc. A més, Harvard Business Review destaca la gestió interna del talent i l’Organització Internacional del Treball, que depèn de les Nacions Unides, valora l'esforç que fa la companyia en formació, conciliació i distribució de beneficis, entre d’altres mesures. El 2017 van ser un exemple d'aquestes polítiques les 2.402 treballadores que van optar per ser mare i allargar 30 dies la baixa de maternitat, o bé els 313 milions procedents del benefici de la companyia que es van repartir entre la plantilla en concepte de prima.