Endesa obté un benefici de 372 milions d'euros el primer trimestre, el 47% més que fa un any

Una climatologia més favorable per produir energia verda en els primers tres mesos d'aquest any enfila el resultat de l'elèctrica

Actualitzada 08/05/2018 a les 10:00

Endesa va obtenir un benefici net de 372 milions d'euros el primer trimestre, un 47% més que el mateix període de l'any passat. La companyia assegura que una part significativa d'aquesta evolució dels resultats s'explica pels diferents escenaris climatològics que s'han registrat el 2017 i el 2018. La climatologia de la primera part de l'any passat va impedir un bon rendiment de les plantes d'energies renovables i també una baixa producció d'energia en les centrals hidràuliques per la manca de pluges, cosa que va suposar uns preus «extraordinàriament alts» de l'electricitat en el mercat majorista. Per contra, entre gener i març d'aquest any, les pluges han permès una alta producció de les energies hidràuliques i de les energies renovables, cosa que ha suposat un descens del 13,5% dels preus del mercat majorista d'electricitat.Els ingressos d'Endesa els tres primer mesos de l'any van sumar 5.169 milions d'euros, l'1% menys que la facturació del mateix període de l'any passat.L'Ebitda (beneficis abans d'impostos, amortitzacions i interessos financers) es va situar en 880 milions d'euros, el 25% més que fa un any.L'endeutament de la companyia ha augmentat a 31 de març en 1.062 milions d'euros en relació amb el mateix període de l'any passat, fins a situar-se en 6.047 milions d'euros, el 18% més que fa un any.Endesa ha invertit els tres primers mesos d'aquest any 197 milions d'euros, el 18% més.El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ha manifestat que amb aquests resultats dels tres primers mesos de l'any la companyia «està en el bon camí per aconseguir els objectius compromesos per al 2018».