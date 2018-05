El govern espanyol mantindrà el ducat de Franco i remarca que és «simplement honorífic»

Català retreu al PSOE que ho reclami ara però no hagi inclòs la retirada de títols nobiliaris a la Llei de la Memòria Històrica

El ministre de Justícia Rafael Català ha assenyalat aquest dimarts que el govern espanyol mantindrà el ducat de Franco mentre no es modifiqui qualsevol tipus de llei referent als títols nobiliaris concedits i ha remarcat que, en qualsevol cas, es tracta d'un títol que no genera cap condició singular ni privilegi sinó que és «honorífic», com qualsevol títol nobiliari. Català ha respost d'aquesta manera a una pregunta del grup socialista durant la sessió de control al govern espanyol al Senat sobre si li semblava adequat a l'executiu mantenir el ducat de Franco. El ministre ha respost que el que li sembla adequat és «complir amb la llei».El responsable de Justícia ha recordat que aquest títol va ser concedit l'any 1975 per rei Joan Carles I i ha retret els socialistes que no hagin fet mai cap plantejament de retirada de títols nobiliaris a través de la Llei de Memòria Històrica. Català ha afegit que els socialistes quan han governat no han iniciat cap procediment en aquest sentit com ni tampoc sobre el Valle de los Caídos, «que tant reclamen ara».