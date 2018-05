El Congrés es planteja per primera vegada la despenalització de l'eutanàsia

Actualment, el Codi Penal contempla penes de presó d'entre 4 i 8 anys per «qui indueixi al suïcidi d'un altre»

El Ple del Congrés dels Diputats ha donat avui el primer pas per iniciar la despenalització de l'eutanàsia gràcies al suport expressat per la major part dels grups a la proposició de llei del Parlament de Catalunya que demana la reforma del Codi Penal en aquest sentit.Tots els grups, excepte el PP i UPN, que s'han mostrat en contra, i Ciutadans, que s'abstindrà segons han confirmat a Efe fonts del partit, han mostrat el seu suport a aquesta iniciativa, la qual, no obstant això, serà votada en el Ple de la Cambra baixa dijous que ve.La proposta aprovada pel Parlament de Catalunya, que s'ha debatut avui al Congrés, sol·licita la reforma de l'article 143.4 del Codi Penal per despenalitzar l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi i exonerar de responsabilitat penal a qui ajudi a morir a una persona amb una malaltia terminal o incurable que li provoca sofriment físic o psíquic greu.Actualment, el Codi Penal contempla penes de presó d'entre 4 i 8 anys per «qui indueixi al suïcidi d'un altre» i a penes d'entre 2 i 5 per qui cooperi amb «actes necessaris al suïcidi d'una persona». També estableix que serà castigat amb la pena de presó de 6 a 10 anys si la cooperació arribés fins al punt de causar la mort.Malgrat haver mostrat el seu suport a la iniciativa, la diputada del PSOE Lìdia Guinar ha incidit en la importància que aquesta vagi acompanyada d'una regulació de l'eutanàsia com la recollida en la proposició de llei que els socialistes van presentar la setmana passada.