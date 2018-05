Detingut per intentar matar a la seva parella llençant-la per la finestra

El presumpte agressor tenia un antecedent per maltractament a la mateixa dona del mes de març

Actualitzada 07/05/2018 a les 19:02

L'home arrestat dissabte a la matinada per intentar matar la seva parella llençant-la des d'un segon pis a l'Hospitalet de Llobregat tenia un antecedent per maltractament a la mateixa dona del mes de març, segons han informat fonts policials. El presumpte agressor passarà a disposició judicial en les pròximes hores. Els fets van passar cap a dos quarts de cinc de la matinada de dissabte al número 80 del carrer Llobregat, quan la policia catalana va ser alertada de què una dona havia caigut al pati de llums d'un bloc de pisos.Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques, la víctima, de 31 anys, va patir diverses fractures i va ser evacuada, en una de les dues ambulàncies que es van desplaçar fins al lloc, a l'Hospital de Bellvitge per ferides de poca gravetat. Alguns veïns van explicar als mossos que la parella havia discutit just abans que la dona caigués per la finestra. De fet, la policia sospita que ha estat l'home qui la va llençar des del segon pis. Per aquesta raó va ser arrestat per homicidi en grau de temptativa. L'arrestat passarà a disposició judicial en les pròximes hores.L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va lamentar dissabte aquest presumpte nou cas de violència masclista a través de les xarxes socials. «Ja n'hi ha prou», va piular. «Avui ha estat a Collblanc i afortunadament la nostra veïna pot explicar-ho, però la violència masclista li ha trencat una cama trencada», va lamentar. «Fins quan? Prenguem consciència que aquest és un problema de tots», va afegir Marín.