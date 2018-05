Arriben a la seva boda en helicòpter i s'estavellen a escassos metres del local

La núvia va sortir il·lesa i els altres passatgers van patir ferides lleus, per la qual cosa van decidir continuar amb la cerimònia

Una núvia va aconseguir casar-se a malgrat patir un accident d'helicòpter davant de desenes de convidats que esperaven la seva arribada, segons pot veure's en un vídeo que ha circulat per les xarxes socials.Els fets van tenir lloc al Brasil, l'aeronau, en la qual viatjaven la núvia, un nen de sis anys, un fotògraf i el pilot, es va estavellar minuts abans d'aterrar i a escassos metres del local on estava previst celebrar la cerimònia. Els passatgers van abandonar l'helicòpter i un minut després l'aparell es va incendiar davant la perplexitat dels convidats que esperaven l'inici de la cerimònia.La núvia va sortir il·lesa i els altres passatgers van patir ferides lleus, per la qual cosa van decidir continuar amb la cerimònia, celebrada al jardí d'un castell d'estil medieval situat a la localitat de Vinhedo, a l'interior de l'estat de Sao Paulo.